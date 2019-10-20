США сбросили бомбы на свою авиабазу в Сирии

По данным сирийского инфорационного агентства SANA, американцы разбомбили базу Клейб со взлетно-посадочной полосой, которая была способна принимать военно-транспортные самолеты. Объект был уничтожен после того, как регион покинули американские военные.

Ранее в Пентагоне заявили, что более тысячи американских военнослужащих перебрасываются из Сирии в Ирак для борьбы с террористами.

Отметим, что недавно авиация США уничтожила в Сирии собственный склад с боеприпасами.

