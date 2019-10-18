Новости за ночь: Трамп уговорил Эрдогана не воевать в Сирии
Главные события ночи по версии НСН,
Турция и США договорились о приостановке операции «Источник мира»
Курды согласились на объявленное США и Турцией прекращение огня. Об этом сообщил представитель «Сил демократической Сирии» Эльдар Халиль, уточнив, что курды согласились прекратить огонь, с тем чтобы остановить кровопролитие. По его мнению, договоренность о перемирии стала возможной благодаря сильному сопротивлению, оказанному курдами турецким войскам. При этом курдские формирования готовы отойти от границы Сирии с Турцией для защиты населения.
Накануне США и Турция во время переговоров договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.
Во Франции предотвратили теракт в стиле 11 сентября
Французская полиция предотвратила крупный теракт в стране. Его готовил 30-летний гражданин страны, проживающий в столичном департаменте О-де-Сен. Он «вдохновлялся» терактам в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года и планировал угнать самолет.
Руководитель французского МВД Кристоф Кастанер отметил, что мужчину задержали и этот арест стал 60-м предотвращенным терактом во Франции, начиная с 2013 года.
Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты. Ведомство сейчас готовит соответствующий законопроект. Согласно ему, Россия постепенно откажется от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить. Таким образом, в стране должно уменьшиться пагубное влияние на окружающую среду и ее загрязнение пластиком. Первой мерой для постепенного отказа от пакетов стала отмена их бесплатной раздачи.
В крупных магазинах их начали продавать отдельно, что сильно повлияло на спрос. В настоящее время решается вопрос их полной замены на бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки.
Горбачев рассказал о своем письме к Путину
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев вслед за письмом президенту Франции Эмманюэлю Макрону написал небольшое обращение главе российского государства Владимиру Путину. Он написал, что сейчас в мире «тревожное время» и на лидерах крупнейших государств «лежит огромная ответственность».
Горбачев отметил, что иногда в словах и действиях мировых лидеров находит отклик собственных мыслей, которые высказывает в СМИ. При этом Горбачев заметил, что не хотел бы навязываться в советчики.
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