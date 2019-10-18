Новости за ночь: Трамп уговорил Эрдогана не воевать в Сирии

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Курды согласились на объявленное США и Турцией прекращение огня. Об этом сообщил представитель «Сил демократической Сирии» Эльдар Халиль, уточнив, что курды согласились прекратить огонь, с тем чтобы остановить кровопролитие. По его мнению, договоренность о перемирии стала возможной благодаря сильному сопротивлению, оказанному курдами турецким войскам. При этом курдские формирования готовы отойти от границы Сирии с Турцией для защиты населения.

Накануне США и Турция во время переговоров договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.

