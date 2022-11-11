По его словам, США несколько месяцев добивается освобождения американки Бриттни Грайнер, которая осуждена в России за контрабанду и хранение наркотиков, а также осужденного за шпионаж Пола Уилана.

До этого американские власти несколько раз направляли свои «серьезные предложения» но так и не получили «желаемого ответа».

Ранее временный поверенный в делах США в РФ Элизабет Руд заявила, что американские власти продолжат добиваться освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

