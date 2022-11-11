США: Россия не отвечает на попытки обменяться заключенными

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия не отвечает конструктивным образом на попытки Вашингтона договориться об обмене заключенными, сообщает РИА Новости.

США готовы взаимодействовать с Россией для обмена заключенными

По его словам, США несколько месяцев добивается освобождения американки Бриттни Грайнер, которая осуждена в России за контрабанду и хранение наркотиков, а также осужденного за шпионаж Пола Уилана.

До этого американские власти несколько раз направляли свои «серьезные предложения» но так и не получили «желаемого ответа».

Ранее временный поверенный в делах США в РФ Элизабет Руд заявила, что американские власти продолжат добиваться освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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