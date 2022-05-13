США проведут в ближайшие месяцы ротацию военных в Европе

Власти США проведут ротацию военных в Европе в ближайшие месяцы. Об этом сообщили в Пентагоне, передаёт ТАСС.

Отмечается, что речь идёт о 10,5 тысяч военных. Военные США находятся на территории Европы в момента появления информации о вооруженном конфликте на территории Украины.

Ранее эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин заявил, что война, в которую будет втянута вся Европа, может начаться в случае затягивания конфликта на Украине.