В Китае предрекли войну во всей Европе из-за Украины

Как отметил специалист, Россия «дала понять, что не может проиграть» в этом противостоянии.

«Если обе стороны сохранят жесткость, полем битвы может стать вся Европа, что приведет к огромным бедствиям для всех европейских стран и всего мира», — считает Сун Чжунпин.

Эксперт указал, что США, оказывая помощь Украине, де-факто сделали ее членом НАТО. Ранее ни одна из стран Североатлантического альянса не получала от Вашингтона поддержки таких масштабов, особенно в части поставок военной техники.

