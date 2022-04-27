В Китае предрекли войну во всей Европе из-за Украины

Война, в которую будет втянута вся Европа, может начаться в случае затягивания конфликта на Украине. Об этом заявил эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин, передает Global Times.

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Как отметил специалист, Россия «дала понять, что не может проиграть» в этом противостоянии.

«Если обе стороны сохранят жесткость, полем битвы может стать вся Европа, что приведет к огромным бедствиям для всех европейских стран и всего мира», — считает Сун Чжунпин.

Эксперт указал, что США, оказывая помощь Украине, де-факто сделали ее членом НАТО. Ранее ни одна из стран Североатлантического альянса не получала от Вашингтона поддержки таких масштабов, особенно в части поставок военной техники.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайЕвропаУкраина
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