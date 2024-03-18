Памфилова: ЦИК официально подведет итоги выборов президента РФ 21 марта
18 марта 202411:21
Центральная избирательная комиссия официально подведет итоги выборов президента России 21 марта. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Мы планируем провести уже официальное заседание Центральной избирательной комиссии в четверг, 21 марта», - добавила она.
По словам Памфиловой, итоги намерены подвести до 11:00 по Московскому времени.
Ранее сообщалось, что после обработки 90,01% избирательных протоколов действующий лидер России Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,21% голосов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru