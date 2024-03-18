Памфилова: ЦИК официально подведет итоги выборов президента РФ 21 марта

Центральная избирательная комиссия официально подведет итоги выборов президента России 21 марта. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Блестящая победа»: Путин побил рекорд на выборах президента, Запад негодует

«Мы планируем провести уже официальное заседание Центральной избирательной комиссии в четверг, 21 марта», - добавила она.

По словам Памфиловой, итоги намерены подвести до 11:00 по Московскому времени.

Ранее сообщалось, что после обработки 90,01% избирательных протоколов действующий лидер России Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,21% голосов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:Владимир ПутинЦИКВыборы Президента России

Горячие новости

Все новости

партнеры