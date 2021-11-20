СМИ: В Британии рассматривают возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады-2022

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота Зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года, пишет The Times.

Байден не исключил дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

По данным издания, Британия может пойти на такой шаг в знак протеста против действий КНР в области прав человека.

Отмечается, что в британском правительстве идет активная дискуссия о том, стоит ли Лондону по примеру США объявить о возможном дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады-2022.

Газета подчеркивает, что идею поддержала министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:КитайОлимпийские ИгрыБорис ДжонсонВеликобритания
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