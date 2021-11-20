СМИ: В Британии рассматривают возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады-2022

По данным издания, Британия может пойти на такой шаг в знак протеста против действий КНР в области прав человека.

Отмечается, что в британском правительстве идет активная дискуссия о том, стоит ли Лондону по примеру США объявить о возможном дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады-2022.

Газета подчеркивает, что идею поддержала министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

