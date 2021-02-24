Великобритания отказалась бойкотировать Олимпиаду в Пекине из-за уйгуров
Великобритания не поддерживает идею бойкотировать предстоящие в 2022 году зимние Олимпийские игры в Пекине, передает ВВС слова премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Ранее лидер британских либеральных демократов Эд Дэйви призвал бойкотировать Олимпиаду в Пекине, потому что власти Китая систематически нарушают права уйгуров.
Джонсон сказал, что Великобритания предпринимает все необходимые усилия в ООН для решения этой проблемы, однако не считает нужным использовать для этих целей бойкот спортивных мероприятий.
Ранее госсекретарь США в администрации экс-президента страны Дональда Трампа Майк Помпео 19 января впервые признал действия Китая в отношении уйгуров геноцидом. Китай называет свои действия борьбой с экстремизмом и сепаратизмом. По оценкам ООН, более миллиона жителей автономного района находятся в лагерях.
Действующий президент США Джозеф Байден неделю назад заявил, что властям КНР следует ожидать последствий из-за нарушений прав человека. Он сообщил, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию с притеснением уйгуров и других групп мусульман в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, но отметил, что не планирует выступать по этому вопросу с публичным осуждением.
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