Песков прокомментировал инициативу вхождения Южной Осетии в состав РФ

По его словам, инициатива провести референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России являются выражением мнения народа.

«В данном случае речь идёт о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что объединение с Россией является стратегической целью республики и в ближайшее время будут предприняты соответствующие юридические шаги, сообщает RT.