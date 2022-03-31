Песков прокомментировал инициативу вхождения Южной Осетии в состав РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не предпринимала никаких действий по вопросу референдума в Южной Осетии, сообщает ТАСС.
По его словам, инициатива провести референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России являются выражением мнения народа.
«В данном случае речь идёт о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что объединение с Россией является стратегической целью республики и в ближайшее время будут предприняты соответствующие юридические шаги, сообщает RT.
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