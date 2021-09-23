США готовят санкции против 35 граждан РФ
23 сентября 202100:20
Законопроект, рекомендующий введение санкций в отношении 35 россиян, одобрен комитетом по регламенту палаты представителей конгресса США. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что санкции предполагается ввести против лиц, которые являются причастными к нарушению прав человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru