США готовят санкции против 35 граждан РФ

Законопроект, рекомендующий введение санкций в отношении 35 россиян, одобрен комитетом по регламенту палаты представителей конгресса США. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что санкции предполагается ввести против лиц, которые являются причастными к нарушению прав человека.





