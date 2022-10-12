Помощник Байдена: США продолжат избегать прямого конфликта с РФ
12 октября 202222:52
США продолжат избегать прямого включения в конфликт с РФ из-за военных действий на территории Украины. Такое заявление сделал помощник Байдена, передает ТАСС.
В белом доме также отметили, что серьезно воспринимают угрозы РФ, беря во внимание риск эскалации. При этом США намерены поддерживать Украину и дальше.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. США и страны Европы с конца февраля начали оказание военной помощи Украине.
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12 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru