Спикер парламента Молдавии предложил разорвать отношения с СНГ

Гросу раскритиковал идею сделать Молдавию мостом между Востоком и Западом. Он напомнил, что Кишинев выбрал вектор европейской интеграции два года назад.

По мнению спикера парламента, Молдавии нужно сосредоточиться на отношениях с ЕС.

По данным соцопроса компании Date Inteligente, почти 50% граждан Молдавии сомневаются в политическом курсе страны. О поддержке властей заявили 37,8% респондентов, передает «Радиоточка НСН».

