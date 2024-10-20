Spiegel: Ельцин просил Клинтона передать Москве вопросы безопасности в Европе
Экс-президент России Борис Ельцин в беседе со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1999 году просил его передать РФ вопросы обеспечения безопасности в Европе, утверждает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на книгу историка Бастиана Маттео Скьянны об истории российско-германских отношений с 1990 года.
По данным исследователя, Ельцин просил Клинтона «отдать Европу России». Президент РФ отмечал, что США находятся на другом континенте, а вопросами безопасности Старого Света должны заниматься европейцы.
Клинтон заявил, что европейцам вряд ли понравится предложение Ельцина. В ответ Ельцин назвал себя европейцем и предложил американскому лидеру сосредоточиться на отношениях со странами вне европейского континента.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в годы президентства Бориса Ельцина утратила значительную часть суверенитета, передает «Радиоточка НСН».
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