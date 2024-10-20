Spiegel: Ельцин просил Клинтона передать Москве вопросы безопасности в Европе

Спасатели завершили работы на месте обрушения жилого дома в Тамбовской области БРИКС утратит свою работоспособность, если в него принять сразу огромное число стран МВФ ухудшил прогноз по срокам окончания конфликта на Украине Три композиции гитариста-виртуоза Мирошниченко и альбом выдвинуты на получения премии «Грэмми»