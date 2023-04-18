СМИ: Тайвань закупит порядка 400 ракет Harpoon для отражения возможных китайских атак

Тайвань планирует закупить порядка 400 ракет Harpoon, чтобы противостоять возможным атакам Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Тайваньская карта США»: При каких условиях Китай нападёт на Тайвань

По данным СМИ, Тайвань закупит ракеты именно наземного базирования, в то время, как раньше остров покупал только корабельные версии Harpoon, производящиеся компанией Boeing.

Отмечается, что 7 апреля Пентагон заявлял о контракте с Boeing на 1,7 млрд долларов, однако Тайвань не упоминался в качестве покупателя.

Ранее глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявил «Радиоточке НСН», что учения Китая вокруг Тайваня - это демонстрация силы, а не угроза.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайРакетыТайвань

Горячие новости

Все новости

партнеры