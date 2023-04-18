СМИ: Тайвань закупит порядка 400 ракет Harpoon для отражения возможных китайских атак

По данным СМИ, Тайвань закупит ракеты именно наземного базирования, в то время, как раньше остров покупал только корабельные версии Harpoon, производящиеся компанией Boeing.

Отмечается, что 7 апреля Пентагон заявлял о контракте с Boeing на 1,7 млрд долларов, однако Тайвань не упоминался в качестве покупателя.

Ранее глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявил «Радиоточке НСН», что учения Китая вокруг Тайваня - это демонстрация силы, а не угроза.

