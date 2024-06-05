Совфед досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Турчака
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера палаты Андрея Турчака в связи с его назначением на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай.
В Совете Федерации Турчак представлял Псковскую область. Главой этого региона он был с 2009 по 2017 годы. В 2020 году в Совете Федерации ввели вторую должность первого вице-спикера, которую занял сенатор. Срок его полномочий истекал в сентябре 2026 года.
Возглавить республику Алтай Турчаку предложил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Олег Хорохордин объявил, что оставляет пост руководителя региона в связи с переходом на новую работу, напоминает «Радиоточка НСН».
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