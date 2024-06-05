Совфед досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Турчака

В Совете Федерации Турчак представлял Псковскую область. Главой этого региона он был с 2009 по 2017 годы. В 2020 году в Совете Федерации ввели вторую должность первого вице-спикера, которую занял сенатор. Срок его полномочий истекал в сентябре 2026 года.

Возглавить республику Алтай Турчаку предложил президент РФ Владимир Путин.

Ранее Олег Хорохордин объявил, что оставляет пост руководителя региона в связи с переходом на новую работу, напоминает «Радиоточка НСН».

