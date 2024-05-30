Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) Натальи Комаровой. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что Комарова покинула пост по собственному желанию.
Этим же указом глава государства назначил временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО Руслана Кухарука, который до этого был мэром Тюмени.
Ранее Путин назначил экс-губернатора Тульской области Алексея Дюмина секретарем Государственного Совета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru