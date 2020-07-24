Совет Федерации приравнял отчуждение территорий к экстремизму

Члены Совета Федерации на пленарном заседании в пятницу, 24 июля, одобрили закон о приравнивании к экстремизму отчуждение части территорий РФ. Об этом пишут «Известия».

При этом демаркация, редемаркация и делимитация государственной границы России с сопредельными странами не будет считаться экстремизмом.