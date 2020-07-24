Совет Федерации приравнял отчуждение территорий к экстремизму

Члены Совета Федерации на пленарном заседании в пятницу, 24 июля, одобрили закон о приравнивании к экстремизму отчуждение части территорий РФ. Об этом пишут «Известия».

При этом демаркация, редемаркация и делимитация государственной границы России с сопредельными странами не будет считаться экстремизмом.

В законе о запрете призывов к отчуждению территорий нашли лазейку

Поправка о недопустимости отчуждения территорий имела широкую поддержку среди населения, свидетельствовали данные соцопросов. Она закреплена в новой редакции Конституции РФ.

Законопроекты об ответственности за отчуждение территорий и призывы к нему пока не утверждены: Совет Федерации ожидает оценки Верховного суда.

Ранее сообщалось, что за попытки отчуждения будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, за призывы к этому — штраф в размере до 500 тысяч рублей.

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Фото: council.gov.ru
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