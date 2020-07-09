Союз журналистов России призвал RT бороться за свои права в прибалтийских судах

Секретарь Союза журналистов России в эфире НСН заявил, что блокировка канала RT в прибалтийских странах не соответствует правовым нормам журналистики.

Литовская комиссия по радио и телевидению приняло решение запретить трансляцию российских телеканалов сети Russia Today (RT). Литовская сторона объяснило свое решение тем, что гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев якобы контролирует RT, а при этом находится под санкциями Евросоюза. Буквально на прошлой неделе под аналогичный запрет RT попал и в Латвии.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в беседе с НСН отметил, что решение о блокировке российских телеканалов противоречит правовым нормам журналистики.

«Это не соответствует тем нормам, о которых так часто, много и красиво говорят и в Литве, и в Латвии, и в других республиках – о правах журналистов, о защите свободы слова, о нормах свободного распространения информации. Все эти декларируемые нормы европейского сообщества по факту не только не применяются, а нивелируются такими решениями», - сказал Шафир.

Он также напомнил, что с 2021 года прекращается вещание на русском языке общественного канала латвийского телевидения LTV7. Сейчас там 25% от всего вещания идет на русском языке, а с начала следующего года его не станет вовсе.

При этом секретарь СЖ России отметил, что меры по решениям прибалтийских стран должна принимать сама сеть Russia Today.

СЖ России: Призывы Муждабаева брать заложников не имеют отношения к журналистике

«О каких зеркальных мерах тут можно говорить, если из прибалтийских стран на Россию никакого вещания не идет. Да и я не вижу необходимости в ответе. Уподобляться этим господам, это точно также в первую очередь лишать работы, профессионального статуса журналистов и других людей, относящихся к медийной сфере. Здесь, думаю, надо действовать по-другому. В первую очередь, должно действовать руководство канала RT, если нарушаются их права, затрагиваются их финансовые дела, несет организация репутационные потери. А здесь очевидно, что решение не справедливо и основано непонятно на чем. Люди не понимают разницы между RT и МИА «Россия сегодня». Здесь нужно действовать в судебном порядке, через те же европейские суды», - заключил собеседник НСН.

Тем временем главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян охарактеризовала блокировку телеканала в Литве «фантасмагорической тупостью» и уточнила, что Дмитрий Киселев к RT никакого отношения не имеет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ТелевидениеЖурналистикаЛитваЛатвияСоюз Журналистов России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры