Союз журналистов России призвал RT бороться за свои права в прибалтийских судах
Секретарь Союза журналистов России в эфире НСН заявил, что блокировка канала RT в прибалтийских странах не соответствует правовым нормам журналистики.
Литовская комиссия по радио и телевидению приняло решение запретить трансляцию российских телеканалов сети Russia Today (RT). Литовская сторона объяснило свое решение тем, что гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев якобы контролирует RT, а при этом находится под санкциями Евросоюза. Буквально на прошлой неделе под аналогичный запрет RT попал и в Латвии.
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в беседе с НСН отметил, что решение о блокировке российских телеканалов противоречит правовым нормам журналистики.
«Это не соответствует тем нормам, о которых так часто, много и красиво говорят и в Литве, и в Латвии, и в других республиках – о правах журналистов, о защите свободы слова, о нормах свободного распространения информации. Все эти декларируемые нормы европейского сообщества по факту не только не применяются, а нивелируются такими решениями», - сказал Шафир.
Он также напомнил, что с 2021 года прекращается вещание на русском языке общественного канала латвийского телевидения LTV7. Сейчас там 25% от всего вещания идет на русском языке, а с начала следующего года его не станет вовсе.
При этом секретарь СЖ России отметил, что меры по решениям прибалтийских стран должна принимать сама сеть Russia Today.
«О каких зеркальных мерах тут можно говорить, если из прибалтийских стран на Россию никакого вещания не идет. Да и я не вижу необходимости в ответе. Уподобляться этим господам, это точно также в первую очередь лишать работы, профессионального статуса журналистов и других людей, относящихся к медийной сфере. Здесь, думаю, надо действовать по-другому. В первую очередь, должно действовать руководство канала RT, если нарушаются их права, затрагиваются их финансовые дела, несет организация репутационные потери. А здесь очевидно, что решение не справедливо и основано непонятно на чем. Люди не понимают разницы между RT и МИА «Россия сегодня». Здесь нужно действовать в судебном порядке, через те же европейские суды», - заключил собеседник НСН.
Тем временем главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян охарактеризовала блокировку телеканала в Литве «фантасмагорической тупостью» и уточнила, что Дмитрий Киселев к RT никакого отношения не имеет.
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