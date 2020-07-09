Союз журналистов России призвал RT бороться за свои права в прибалтийских судах

Литовская комиссия по радио и телевидению приняло решение запретить трансляцию российских телеканалов сети Russia Today (RT). Литовская сторона объяснило свое решение тем, что гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев якобы контролирует RT, а при этом находится под санкциями Евросоюза. Буквально на прошлой неделе под аналогичный запрет RT попал и в Латвии.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в беседе с НСН отметил, что решение о блокировке российских телеканалов противоречит правовым нормам журналистики.

«Это не соответствует тем нормам, о которых так часто, много и красиво говорят и в Литве, и в Латвии, и в других республиках – о правах журналистов, о защите свободы слова, о нормах свободного распространения информации. Все эти декларируемые нормы европейского сообщества по факту не только не применяются, а нивелируются такими решениями», - сказал Шафир.

Он также напомнил, что с 2021 года прекращается вещание на русском языке общественного канала латвийского телевидения LTV7. Сейчас там 25% от всего вещания идет на русском языке, а с начала следующего года его не станет вовсе.

При этом секретарь СЖ России отметил, что меры по решениям прибалтийских стран должна принимать сама сеть Russia Today.