Соловьев обвинил Зеленского в неисполнении украинских законов

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам «нормандского саммита» пригласил в страну российских журналистов, в том числе телеведущего Владимира Соловьева. Он отметил, что журналист, посетив Украину, явно не «запачкает» свои туфельки «Бриони».

В ответ Соловьев заявил, что его не удивляет выпад украинского президента. Кроме того, журналист обвинил президента в неисполнении им украинского законодательства.