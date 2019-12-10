Соловьев обвинил Зеленского в неисполнении украинских законов
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам «нормандского саммита» пригласил в страну российских журналистов, в том числе телеведущего Владимира Соловьева. Он отметил, что журналист, посетив Украину, явно не «запачкает» свои туфельки «Бриони».
В ответ Соловьев заявил, что его не удивляет выпад украинского президента. Кроме того, журналист обвинил президента в неисполнении им украинского законодательства.
«Трансляция нашего канала запрещена на Украине. Выходит, Зеленский сам не выполняет те законы которые есть в его стране», - цитирует Соловьева сайт KP.Ru.
Кроме того, Соловьев напомнил, что на Украине его внесли в черный список и ему закрыт въезд в страну.
Отметим, что одним из достижений встречи в нормандском формате стало соглашение об обмене пленными. Предполагается, что 24 декабря противоборствующие стороны в Донбассе проведут обмен в формате «всех на всех», отмечает «Свободная пресса».
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