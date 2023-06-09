Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы
Сергей Собянин на своей личной интернет-странице объявил о желании вновь баллотироваться на пост столичного градоначальника и заявил о своей уверенности в поддержке москвичей на выборах.
Действующий мэр Москвы назвал свое решение непростым и очень ответственным, подчеркнул, что принял его в сложный период истории России. Собянин особо отметил, что сегодня нужно привлечь все имеющиеся знания, опыт и силы на успешное преодоление трудностей — поддержку и развитие экономики Москвы, социальную защиту столичных жителей, помощь тем, кто сегодня защищает Россию с оружием в руках.
Действующий градоначальник выразил благодарность своим соратникам по партии «Единая Россия» за выдвижение его кандидатуры на пост мэра и заявил, что рассчитывает на поддержку москвичей.
Ранее Собянин в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» заявил, что Москва выполняет все социальные обязательства перед жителями. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Уфе на железнодорожной станции загорелся склад ГСМ
- СМИ: пенсионер обнаружил во дворе дома в Новой Москве беспилотник
- Пригожин поздравил бойцов 58-й армии с отражением атак ВСУ
- Кадыров рассказал о «точке с запятой» после телефонного звонка Пригожину
- В Госдуме предложили законодательно закрепить минимальные цены на алкоголь
- Информацию о рассылке повесток по СМС в Петербурге опровергли
- Сальдо: один человек погиб, один получил ранения при ракетной атаке ВСУ на детский лагерь
- СМИ: Блинкен может провести встречу с Си Цзиньпином 18 июня
- Активисты потребовали отменить концерты Rammstein в Швейцарии
- Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru