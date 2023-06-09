Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра Москвы

Действующий мэр Москвы назвал свое решение непростым и очень ответственным, подчеркнул, что принял его в сложный период истории России. Собянин особо отметил, что сегодня нужно привлечь все имеющиеся знания, опыт и силы на успешное преодоление трудностей — поддержку и развитие экономики Москвы, социальную защиту столичных жителей, помощь тем, кто сегодня защищает Россию с оружием в руках.

Действующий градоначальник выразил благодарность своим соратникам по партии «Единая Россия» за выдвижение его кандидатуры на пост мэра и заявил, что рассчитывает на поддержку москвичей.

Ранее Собянин в ходе конференции Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» заявил, что Москва выполняет все социальные обязательства перед жителями. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

