Навка поддержала выдвижение Путина на выборы в 2024 году
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала решение Владимира Путина о выдвижении на выборах президента РФ в 2024 году, сообщила она журналистам.
«Владимир Владимирович, на мой взгляд, является тем самым президентом, который ведет нашу страну в правильном направлении», – добавила она
По мнению фигуристки, Россия активно развивается в последние 20 лет, жизнь в стране становится лучше. Она также подчеркнула, что Путин активно поддерживает спорт и подает положительный пример.
«Он поддерживает не только спорт больших достижений, но и детский спорт. И при этом показывает и доказывает это своим примером», - заявила Навка.
В Москве организовано около 50 точек сбора подписей в поддержку Путина в торговых центрах и общественных пространствах. Они работают ежедневно с 16:00 до 20:00. Также жители столицы могут посетить предвыборный штаб Владимира Путина, который открыт в Гостином дворе с 9:00 до 18:00.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru