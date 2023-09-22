Снявшегося с выборов главы Хакасии Сокола избрали спикером Верховного совета
Экс-депутат Госдумы, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Сокол избран председателем Верховного совета Хакасии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на парламент региона.
Как отметил собеседник агентства, за кандидатуру Сокола на пост спикера проголосовал 41 человек.
«[Руководитель фракции ЛДПР в ВС Хакасии Ярослав] Хаврон - 6 голосов, три бюллетеня признаны недействительными», — добавили в парламенте.
В августе Сокола экстренно госпитализировали в Москве с венозным мезентериальным тромбозом и острой кишечной непроходимостью. Из-за проблем со здоровьем депутат отказался от участия в выборах главы Хакасии, пишет Ura.ru. Позже в Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата.
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