Снявшегося с выборов главы Хакасии Сокола избрали спикером Верховного совета

Как отметил собеседник агентства, за кандидатуру Сокола на пост спикера проголосовал 41 человек.

«[Руководитель фракции ЛДПР в ВС Хакасии Ярослав] Хаврон - 6 голосов, три бюллетеня признаны недействительными», — добавили в парламенте.

В августе Сокола экстренно госпитализировали в Москве с венозным мезентериальным тромбозом и острой кишечной непроходимостью. Из-за проблем со здоровьем депутат отказался от участия в выборах главы Хакасии, пишет Ura.ru. Позже в Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата.

