СМИ: Вашингтон и Пекин обсуждают встречу Трампа и Си Цзиньпина в июне

США и Китай начали предварительные консультации о возможной встрече президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может пройти в июне на территории Соединённых Штатов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, обсуждение находится на раннем этапе, однако сам факт подготовки саммита расценивается как сигнал о стремлении сторон к восстановлению диалога на фоне торговых и геополитических разногласий.

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Собеседники газеты утверждают, что инициативу провести личную встречу лидеры передавали через свои команды с момента победы Трампа на президентских выборах в ноябре.

Июнь рассматривается как потенциальная дата, поскольку именно в этом месяце оба лидера празднуют дни рождения, что, по мнению источников, может придать переговорам символический характер и продемонстрировать готовность к деэскалации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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