СМИ: Вашингтон и Пекин обсуждают встречу Трампа и Си Цзиньпина в июне

США и Китай начали предварительные консультации о возможной встрече президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может пройти в июне на территории Соединённых Штатов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, обсуждение находится на раннем этапе, однако сам факт подготовки саммита расценивается как сигнал о стремлении сторон к восстановлению диалога на фоне торговых и геополитических разногласий.