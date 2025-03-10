СМИ: Вашингтон и Пекин обсуждают встречу Трампа и Си Цзиньпина в июне
США и Китай начали предварительные консультации о возможной встрече президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может пройти в июне на территории Соединённых Штатов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным издания, обсуждение находится на раннем этапе, однако сам факт подготовки саммита расценивается как сигнал о стремлении сторон к восстановлению диалога на фоне торговых и геополитических разногласий.
Собеседники газеты утверждают, что инициативу провести личную встречу лидеры передавали через свои команды с момента победы Трампа на президентских выборах в ноябре.
Июнь рассматривается как потенциальная дата, поскольку именно в этом месяце оба лидера празднуют дни рождения, что, по мнению источников, может придать переговорам символический характер и продемонстрировать готовность к деэскалации, передает «Радиоточка НСН».
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