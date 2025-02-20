Трамп заявил, что Си Цзиньпин может посетить США

Лидер КНР Си Цзиньпин может посетить США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает телеканал NBC.

«В конечном итоге [в США] приедет президент Си, приедут все», — указал политик.

Трамп не указал возможные сроки визита китайского лидера.

Ранее американский президент заявил, что хотел бы одними из первых провести встречи с Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Си ЦзиньпинСШАДональд Трамп

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