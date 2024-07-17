СМИ: В США не исключили новых попыток покушения на Трампа

По данным газеты, разведсообщество получает доказательства того, что Иран якобы активно «работает над заговорами с целью убийства Трампа». Отмечается, что Тегеран намерен «свести счеты» с экс-президентом за убийство генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

«В последние месяцы разведка активизировалась, и чиновники стали более уверены в намерениях Тегерана... В ближайшие недели могут произойти новые попытки покушения на жизнь Трампа», — пишет Politico.

Ранее СМИ сообщили, что Иран планировал устранить бывшего президента США. Кроме того, целью Тегерана якобы был экс-глава Госдепа Майк Помпео, пишет «Свободная пресса». При этом в МИД Ирана отвергли обвинения в участии в покушении на Трампа.

