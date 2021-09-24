Суд арестовал по делу о хищениях экс-министра строительства Крыма Храмова
Бывшего министра строительства и архитектуры республики Крым Михаила Храмова на два месяца отправили в СИЗО, сообщает РИА Новости.
Храмов является фигурнатом дела о хищении 57 миллионов рублей бюджетных средств. По решению Киевского районного суда Симферополя его заключили под стражу до 22 октября.
Ранее по этому же делу был арестован бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.
По версии следствия, Кабанов вместе с Храмовым и гендиректором компании «Мастер-ЮГ» Романом Журавлёвым, совершили хищение «по предварительному сговору».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 379 / сут.
Умерли
202 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+15 828 / сут.
- В Москве задержали Сергея Удальцова
- Названа причина отказа Прилепина от депутатского мандата
- Гинцбург: второго нашествия микроорганизмов человечество не выдержит
- Сочинские пляжи закроют из-за штормового предупреждения
- Прилепин отказался идти в Госдуму
- Спасатели назвали причины ЧП с туристами на Эльбрусе
- Суд арестовал по делу о хищениях экс-министра строительства Крыма Храмова
- Суд отправил в СИЗО бывшего вице-премьера Крыма
- Гинцбург назвал эффективность «Спутника V» против дельта-штамма
- Рашкину грозит ответственность за призывы к незаконной акции 20 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru