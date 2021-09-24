Суд арестовал по делу о хищениях экс-министра строительства Крыма Храмова

Бывшего министра строительства и архитектуры республики Крым Михаила Храмова на два месяца отправили в СИЗО, сообщает РИА Новости.

Храмов является фигурнатом дела о хищении 57 миллионов рублей бюджетных средств. По решению Киевского районного суда Симферополя его заключили под стражу до 22 октября.

Ранее по этому же делу был арестован бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.



По версии следствия, Кабанов вместе с Храмовым и гендиректором компании «Мастер-ЮГ» Романом Журавлёвым, совершили хищение «по предварительному сговору».

