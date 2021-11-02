СМИ: В Кремле обсуждают отставку губернатора Красноярского края Усса
В Кремле обсуждают возможную отставку губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента.
Отмечается, что полномочия губернатора истекают в 2023 году, но есть вероятность, что пост он покинет уже осенью или весной.
При этом, собеседник агентства предположил, что такое решение может быть связано с низким показателем доверия к губернатору в регионе.
За этими и другими индикаторами в Кремле следят.
Ранее СМИ сообщили о вероятной отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина.
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