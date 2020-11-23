СМИ: В Кремле задумались о замене главы «Единой России» в Госдуме
Лидера фракции «Единая Россия» могут заменить после парламентских выборов 2021 года, пишет РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что нынешний глава фракции Сергей Неверов ориентируется на спикера Госдумы Вячеслава Володина. Смену главы фракции обсуждают, чтобы избежать конфликта интересов между Володиным , руководством партии и администрацией президента. Кроме того, состав депутатов после новых выборов изменится, поэтому логично будет назначить нового лидера, добавил источник.
Во время работы в администрации президента Володин сам отвечал за внутриполитический блок и привык лично руководить всеми процессами в Думе. Несколько источников заявляют, что у Володина напряженные отношения с главой внутриполитического блока Сергеем Кириенко.
На место Неверова может быть назначен ранее возглавлявший партию в 2012-2017 годах Владимир Васильев, полагают СМИ. Сейчас он находится на посту и.о. замсекретаря генсовета «Единой России». Еще один источник сообщил, что место лидера фракции может занять вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.
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