СМИ узнали о попытке США сместить руководство «Нафтогаза»

Речь идет о бизнесменах Леве Парнасе, Игоре Фурмане и Гарри Серджианте III, которые якобы хотели отстранить с поста главы компании Андрея Коболева и поставить на его место Андрея Фаворова.

Однако план провалился после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского, пишет Ura.ru.

В свою очередь РИА ФАН отмечает, что вышеуказанные бизнесмены якобы планировали поставлять на Украину американский сжиженный газ – до ста танкерных перевозок ежегодно.

