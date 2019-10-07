СМИ узнали о попытке США сместить руководство «Нафтогаза»
Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило о попытке группы американских бизнесменов, близких к президенту США Дональду Трампу, сместить руководство украинской компании «Нафтогаз», сообщает RT.
Речь идет о бизнесменах Леве Парнасе, Игоре Фурмане и Гарри Серджианте III, которые якобы хотели отстранить с поста главы компании Андрея Коболева и поставить на его место Андрея Фаворова.
Однако план провалился после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского, пишет Ura.ru.
В свою очередь РИА ФАН отмечает, что вышеуказанные бизнесмены якобы планировали поставлять на Украину американский сжиженный газ – до ста танкерных перевозок ежегодно.
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