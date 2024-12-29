СМИ узнали, какая страна поможет Украине электричеством из-за угроз Словакии

Польша готова увеличить экспорт электроэнергии на Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнит свою угрозу и отключит резервные поставки электроэнергии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного польского чиновника.

Собеседник согласился дать комментарий по ситуации на условиях анонимности. По его словам, переговоры между Киевом и Варшавой также носят частный характер.

Фицо: Украина заплатит за «западную авантюру» территориями

Польское правительство, заявили источник агентства, готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любой дисбаланс, который могут возникнуть в перегруженной системе Украины в случае отключения словацких поставок.

Варшава озвучила свою позицию на фоне эскалации спора о будущем транзита газа через Украину. Глава словацкого правительства Фицо допустил, что республика прекратит поставки Киеву электроэнергии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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