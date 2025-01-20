СМИ: Трамп собрал на инаугурацию рекордные $250 млн
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собрал рекордную сумму в 250 млн долларов на свою инаугурацию, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источник.
Согласно данным, средства были собраны инаугурационным комитетом Трампа, а также другими крупными организациями по сбору средств на проведение инаугурационных мероприятий. Для сравнения, на предыдущую инаугурацию Трампа в 2017 году было собрано 107 млн долларов.
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Телекомпания также указала, что инаугурацию республиканца профинансируют крупные технологические компании. Среди них Apple, Google, Microsoft, Amazon и Uber. Кроме того, сообщается о финансировании со стороны крупных игроков криптовалютной индустрии – Robinhood, Ripple и Coinbase.
Ранее Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Вашингтоне в канун инаугурации заявил, что намерен аннулировать все «глупые и радикальные» указы уходящего президента США Джо Байдена. По его словам, это произойдет сразу после инаугурации, которая пройдет 20 января, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru