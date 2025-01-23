СМИ: Трамп планирует сократить американский контингент в Европе на 20%
Президент США Дональд Трамп планирует вывести из Европы 20 тысяч американских военных, сократив контингент на 20%. Об этом со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщает ANSA.
Собеседник итальянского агентства также утверждает, что американский лидер намерен обязать страны Европы обеспечивать финансовую поддержку оставшихся на континенте военнослужащих США.
«По мнению Трампа, американские войска представляют собой средство сдерживания, в этой связи расходы на их содержание не должны нести только налогоплательщики в США», — заключил источник.
Ранее Трамп заявил, что власти США изучают вопрос дальнейших поставок оружия Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru