СМИ: Трамп планирует сократить американский контингент в Европе на 20%

Президент США Дональд Трамп планирует вывести из Европы 20 тысяч американских военных, сократив контингент на 20%. Об этом со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщает ANSA.

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Собеседник итальянского агентства также утверждает, что американский лидер намерен обязать страны Европы обеспечивать финансовую поддержку оставшихся на континенте военнослужащих США.

«По мнению Трампа, американские войска представляют собой средство сдерживания, в этой связи расходы на их содержание не должны нести только налогоплательщики в США», — заключил источник.

Ранее Трамп заявил, что власти США изучают вопрос дальнейших поставок оружия Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dod.defense.gov
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСШАЕвропаДональд Трамп

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