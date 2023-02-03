СМИ: Связи Зеленского с экстремистами портят его отношения с Израилем
Связи украинского президента Владимира Зеленского с ультраправыми экстремистскими группировками портят отношения Украины с Израилем. Такое мнение выразил обозреватель Антун Роша в статье для издания Advance.
По его словам, между Киевом и Тель-Авивом на сегодняшний день плохие отношения, особенно в свете того, что обе страны – это американские союзники. Обозреватель отметил, что Зеленский ожидал, что Израиль поддержит его страну и предоставит системы ПВО «Железный купол», однако этого не произошло. При этом Тель-Авив был шокирован тем, что Зеленский поддерживает связи с ультраправыми экстремистскими группами, которые он не отрицает.
Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN сообщил, что власти Израиля в настоящее время изучают вопрос предоставления Украине других видов помощи помимо гуманитарной.
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