Здание парламента в Ираке протестующие удерживают на протяжении двух дней

Протестующие против назначения нового премьера Ирака сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра заняли здание парламента и второй день подряд держат его под своим контролем, организовав сидячую забастовку, сообщает агентство Associated Press.

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По данным журналистов, протестные акция «больше напоминала празднование, чем политический протест». Журналисты сообщают, что сторонники Муктады ас-Садра пели и танцевали, скандируя лозунги.

В субботу протестующие смогли занять здание парламента, которое расположено на территории так называемой Зеленой зоны Багдада, где размещены госучреждения Ирака и иностранных посольств, отмечает «Интерфакс».

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ФОТО: pixabay.com
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