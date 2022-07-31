Здание парламента в Ираке протестующие удерживают на протяжении двух дней
Протестующие против назначения нового премьера Ирака сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра заняли здание парламента и второй день подряд держат его под своим контролем, организовав сидячую забастовку, сообщает агентство Associated Press.
По данным журналистов, протестные акция «больше напоминала празднование, чем политический протест». Журналисты сообщают, что сторонники Муктады ас-Садра пели и танцевали, скандируя лозунги.
В субботу протестующие смогли занять здание парламента, которое расположено на территории так называемой Зеленой зоны Багдада, где размещены госучреждения Ирака и иностранных посольств, отмечает «Интерфакс».
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