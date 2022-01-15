СМИ: США провели консультации по поставкам газа в Европу в случае российско-украинского конфликта

Представители Государственного департамента США провели консультации с международными энергетическими компаниями о возможных планах поставок газа в Европу на фоне гипотетических нарушений существующих каналов при конфликте России и Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей американского правительства.

Уровень запасов газа в европейских хранилищах упал ниже 50%

По словам собеседника агентства, власти говорили с компаниями «по поводу беспокоящих вопросов и о целом ряде чрезвычайных ситуаций». При этом американская сторона не просила об увеличении объемов производства.

Reuters отмечает, что Госдеп интересовало, откуда энергетические компании могли бы взять дополнительные объемы газа в случае необходимости. Специалисты сообщили об ограничениях мировых поставок, а также о том, что имеющиеся объемы топлива не смогут заместить объемы российского газа.

По данным источника агентства в энергетической отрасли, Вашингтон «пообещал помочь Европе в случае, если будут нехватки в сфере энергетики из-за конфликта или санкций».

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