СМИ: США провели консультации по поставкам газа в Европу в случае российско-украинского конфликта

По словам собеседника агентства, власти говорили с компаниями «по поводу беспокоящих вопросов и о целом ряде чрезвычайных ситуаций». При этом американская сторона не просила об увеличении объемов производства.

Reuters отмечает, что Госдеп интересовало, откуда энергетические компании могли бы взять дополнительные объемы газа в случае необходимости. Специалисты сообщили об ограничениях мировых поставок, а также о том, что имеющиеся объемы топлива не смогут заместить объемы российского газа.

По данным источника агентства в энергетической отрасли, Вашингтон «пообещал помочь Европе в случае, если будут нехватки в сфере энергетики из-за конфликта или санкций».

