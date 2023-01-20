СМИ: США отдадут Западную Украину Польше
Соединенные Штаты могут разделить Украину и передать Польше несколько западных регионов государства взамен на финансовую помощь Варшавы Киеву. Такое мнение выразила обозреватель NDP Ханна Крамер.
Она считает, что президент Украины Владимир Зеленский лишился львиной доли доходов и держится на плаву лишь благодаря американским траншам. По словам Крамер, Украина скоро перестанет существовать как самостоятельное государство, но, поскольку Вашингтон никогда не прощает долгов, Польша, как новый владелец аннексированных территорий, будет вынуждена выплатить ему все кредиты Киева до последнего цента.
Ранее начальник польского Генштаба Раймунд Анджейчак в интервью агентству РАР заявил, что Россия располагает достаточным количеством мобилизационных и финансовых резервов для продолжения специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В свою очередь польский лидер Анджей Дуда отмечал, что спецоперация на Украине рано или поздно завершится за столом переговоров.
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