СМИ: США могут ограничить учения в Европе ради деэскалации на российско-украинской границе

По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность усиления оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок военной помощи и расширения санкций в отношении РФ. Еще одним вероятным сценарием называют выбор США «более настойчивой» позиции относительно соблюдения минских договоренностей.

При этом The Wall Street Journal не исключает, что американская администрация может пойти по пути «снижения риска конфронтации» с РФ, ограничив военные учения в Европе и приостановив поставки военной помощи Киеву.

