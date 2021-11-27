СМИ: США могут ограничить учения в Европе ради деэскалации на российско-украинской границе
США могут ограничить проведение военных учений в Европе и приостановить поставки вооружений на Украину, чтобы снизить напряженность на фоне якобы имеющей место необычной военной активности России вблизи украинской границы. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации Соединенных Штатов.
По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность усиления оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок военной помощи и расширения санкций в отношении РФ. Еще одним вероятным сценарием называют выбор США «более настойчивой» позиции относительно соблюдения минских договоренностей.
При этом The Wall Street Journal не исключает, что американская администрация может пойти по пути «снижения риска конфронтации» с РФ, ограничив военные учения в Европе и приостановив поставки военной помощи Киеву.
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