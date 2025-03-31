СМИ сообщили о неудачных попытках Мелони наладить отношения с Трампом
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обеспокоена действиями американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство ссылается на неназванных чиновников, которые отмечают, что итальянский политик старается избегать любой публичной критики главы Белого дома. Поэтому высказывания Мелони о торговле или по украинскому конфликту тщательно выверены, чтобы не вызвать недовольство в Вашингтоне.
Источники Bloomberg также отмечают, что в ближайшее итальянский премьер намерена посетить США. Мелони намерена достичь договорённости хотя бы о частичном освобождении европейского импорта от американских пошлин.
РАнее Мелони предложила распространить пятую статью Североатлантического альянса о коллективной обороне на Украину без её участия в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru