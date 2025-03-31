СМИ сообщили о неудачных попытках Мелони наладить отношения с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обеспокоена действиями американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство ссылается на неназванных чиновников, которые отмечают, что итальянский политик старается избегать любой публичной критики главы Белого дома. Поэтому высказывания Мелони о торговле или по украинскому конфликту тщательно выверены, чтобы не вызвать недовольство в Вашингтоне.

Источники Bloomberg также отмечают, что в ближайшее итальянский премьер намерена посетить США. Мелони намерена достичь договорённости хотя бы о частичном освобождении европейского импорта от американских пошлин.

РАнее Мелони предложила распространить пятую статью Североатлантического альянса о коллективной обороне на Украину без её участия в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампПремьер-министрСШАИталия

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