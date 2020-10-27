Соратник Марцинкевича-«Тесака» найден мертвым в Подмосковье
Один из соратников националиста Максима Марцинкевича, который по официальной версии совершил суицид в СИЗО, обнаружен мертвым в Московской области. Тело Артёма Костылева найдено в лесу под Красногорском, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что страшную находку случайно сделал грибник, который вызвал полицию. Покойным оказался 36-летний Костылев. Рядом с телом лежал рюкзак. Следственный комитет инициировал проверку по факту обнаружения тела. Источник агентства делает предположение, что мужчина сам свёл счёты с жизнью.
Тело самого Марцинкевича, известного под кличкой Тесак, было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 в Челябинске. Предварительной официальной причиной смерти назвали самоубийство.
Однако независимый эксперт обнаружил на его теле следы пыток. Осмотр был произведен по просьбе адвокатов родственников погибшего. Кроме того, согласно выводам независимой экспертизы, Марцинкевич не мог сам нанести себе ранения, которые нашли на его теле, в том числе, приведшие к смерти.
Максим Марцинкевич известен как борец с наркоторговцами и педофилами нетрадиционными, выходящими за рамки закона, методами. В декабре 2018 года суд признал его виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 550 / сут.
Умерли
26 589+320 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 844 / сут.
- Президент ФИФА заразился коронавирусом
- Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Карабахе
- Бельгия стала лидером в ЕС по уровню заражения коронавирусом
- Соратник Марцинкевича-«Тесака» найден мертвым в Подмосковье
- СМИ: Убит министр обороны НКР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru