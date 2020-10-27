Соратник Марцинкевича-«Тесака» найден мертвым в Подмосковье

Один из соратников националиста Максима Марцинкевича, который по официальной версии совершил суицид в СИЗО, обнаружен мертвым в Московской области. Тело Артёма Костылева найдено в лесу под Красногорском, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что страшную находку случайно сделал грибник, который вызвал полицию. Покойным оказался 36-летний Костылев. Рядом с телом лежал рюкзак. Следственный комитет инициировал проверку по факту обнаружения тела. Источник агентства делает предположение, что мужчина сам свёл счёты с жизнью.

Тело самого Марцинкевича, известного под кличкой Тесак, было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 в Челябинске. Предварительной официальной причиной смерти назвали самоубийство.