Путин проведет онлайн-встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму
Президент России Владимир Путин проведет по видеосвязи совещание с лидерами партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Встреча состоится до конца текущей недели. По словам Пескова, президент сможет поздравить партию, которая победила на этих выборах. Ранее президенту задавали вопрос, намерен ли он поздравлять «Единую Россию» с победой.
В новый созыв Госдумы прошли КПРФ, «Справедливая Россия - За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кандидаты от «Единой России» сохранили лидерство в 198 одномандатных округах на выборах в Госдуму.
Крым не волнуют заявления Турции о непризнании выборов в Госдуму, проведенных на территории республики, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Республики Крым в верхней палате парламента Сергей Цеков.
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