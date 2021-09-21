Путин проведет онлайн-встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму

Президент России Владимир Путин проведет по видеосвязи совещание с лидерами партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Встреча состоится до конца текущей недели. По словам Пескова, президент сможет поздравить партию, которая победила на этих выборах. Ранее президенту задавали вопрос, намерен ли он поздравлять «Единую Россию» с победой.

В новый созыв Госдумы прошли КПРФ, «Справедливая Россия - За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кандидаты от «Единой России» сохранили лидерство в 198 одномандатных округах на выборах в Госдуму.

Крым не волнуют заявления Турции о непризнании выборов в Госдуму, проведенных на территории республики, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Республики Крым в верхней палате парламента Сергей Цеков.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПартииВыборыГосдумаВладимир Путин
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