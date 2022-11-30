В Польше заявили о нарастающем противостоянии с Китаем
На фоне конфликта на Украине Китай становится все более опасным противником Североатлантического альянса. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.
После встречи глав МИД стран-членов НАТО польский политик заявил, что Китай по многим экономическим показателям стал конкурентом НАТО. Также Рау отметил, что Китай является серьезным противником НАТО в вопросах безопасности.
Глава польского МИД указал, что представители Североатлантического альянса предполагали, что Пекин будет давить на Москву и влиять на ее политику по отношению к Киеву, подталкивая Россию к мирному разрешению конфликта.
Однако Рау отметил, что блок НАТО должен сотрудничать с Китаем по вопросам здравоохранения, изменения климата и нераспространения ядерного оружия.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что североатлантический альянс должен соблюдать свои географические рамки, ему не стоит пытаться устанавливать свои порядки и превышать полномочия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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