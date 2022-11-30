В Польше заявили о нарастающем противостоянии с Китаем

После встречи глав МИД стран-членов НАТО польский политик заявил, что Китай по многим экономическим показателям стал конкурентом НАТО. Также Рау отметил, что Китай является серьезным противником НАТО в вопросах безопасности.

Глава польского МИД указал, что представители Североатлантического альянса предполагали, что Пекин будет давить на Москву и влиять на ее политику по отношению к Киеву, подталкивая Россию к мирному разрешению конфликта.

Однако Рау отметил, что блок НАТО должен сотрудничать с Китаем по вопросам здравоохранения, изменения климата и нераспространения ядерного оружия.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что североатлантический альянс должен соблюдать свои географические рамки, ему не стоит пытаться устанавливать свои порядки и превышать полномочия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

