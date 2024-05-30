СМИ: Россию не пригласят на 80-ю годовщину высадки в Нормандии

Россию не пригласят на мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии, которые пройдут в память о событиях 6 июня 1944 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Изначально организаторы планировали не приглашать на мероприятия президента России Владимира Путина, но рассматривали возможность участия других российских представителей. Однако теперь, по данным источников агентства, принято решение полностью исключить приглашение любых официальных лиц из России.

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Высадка союзных сил США, Великобритании и Канады в Нормандии произошла 6 июня 1944 года. В операции приняли участие 156 тысяч человек со стороны союзников, а общие потери составили около 10 тысяч, из которых 2,5 тысячи были американскими солдатами.

Издание Politico ранее писало, что решение Франции пригласить российскую делегацию стало неожиданностью для других западных стран и вызвало среди них напряженность, передает «Радиоточка НСН».

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