СМИ: Россию не пригласят на 80-ю годовщину высадки в Нормандии

Россию не пригласят на мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии, которые пройдут в память о событиях 6 июня 1944 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Изначально организаторы планировали не приглашать на мероприятия президента России Владимира Путина, но рассматривали возможность участия других российских представителей. Однако теперь, по данным источников агентства, принято решение полностью исключить приглашение любых официальных лиц из России.