СМИ: Франция не пригласит Путина на юбилей высадки союзников в Нормандии

России направят официальное приглашение на празднование 80-й годовщины высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии, которое состоится 6 июня. Об этом в интервью Le Figaro заявили организаторы торжества La Mission Liberation («Освободительная миссия»).

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Представитель миссии указал, что Франция «всегда приглашала на церемонию страны, чьи контингенты высадились в Нормандии». При этом он отметил, что российскую делегацию пригласят, чтобы отметить «самоотверженность и жертвы советского народа, его вклад в победу над гитлеровской Германией».

Также в La Mission Liberation подчеркнули, что приглашение не будет распространяться на президента РФ Владимира Путина - из-за спецоперации на Украине.

«Окончательные решения по международному присутствию ещё не приняты», — добавил президент миссии Филипп Этьен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Путина могут пригласить на юбилей высадки союзников в Нормандии в случае проведения мирных переговоров по украинскому вопросу, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаВладимир ПутинНормандская ВстречаФранция

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