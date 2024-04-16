СМИ: Франция не пригласит Путина на юбилей высадки союзников в Нормандии
России направят официальное приглашение на празднование 80-й годовщины высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии, которое состоится 6 июня. Об этом в интервью Le Figaro заявили организаторы торжества La Mission Liberation («Освободительная миссия»).
Представитель миссии указал, что Франция «всегда приглашала на церемонию страны, чьи контингенты высадились в Нормандии». При этом он отметил, что российскую делегацию пригласят, чтобы отметить «самоотверженность и жертвы советского народа, его вклад в победу над гитлеровской Германией».
Также в La Mission Liberation подчеркнули, что приглашение не будет распространяться на президента РФ Владимира Путина - из-за спецоперации на Украине.
«Окончательные решения по международному присутствию ещё не приняты», — добавил президент миссии Филипп Этьен.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Путина могут пригласить на юбилей высадки союзников в Нормандии в случае проведения мирных переговоров по украинскому вопросу, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru