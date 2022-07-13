СМИ рассказали о «секретном оружии Путина» против Запада
Моральное и политическое замешательство Запада стало «секретным оружием»президента России Владимира Путина. Об этом пишет профессор Уолтер Рассел Мид в своей статье для The Wall Street Journal.
«Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается», — отмечается в публикации.
Эксперт указывает, что Россия выстояла в экономической войне с западными странами и «потрепала» оппонентов.
Кроме того, Мид назвал три уязвимости Запада. Одна из них — тенденция к протекционизму в Европе и США, из-за которой западная система менее привлекательна для развивающихся стран. По мнению американского профессора, проблемой также является ценностная политика Запада: миллиарды людей в мире не поддерживают многие убеждения. Также эксперт указал на разногласия внутри либерального Запада, среди политиков нет единства по ряду вопросов, пишет РИА ФАН.
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