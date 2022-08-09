СМИ рассказали, как Путин «спас» Эрдогана
Поддержка со стороны президента России Владимира Путина будет «благом» для турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что до выборов президента Турции осталось менее года, а Анкаре необходимо стабилизировать экономическую ситуацию.
В материале указывается, что договоренности России и Турции, достигнутые на недавних переговорах в Сочи, помогут стабилизировать курс лиры и предотвратить новую волну повышения цен.
«И это произошло вскоре после того, как золотовалютные резервы Турции уже увеличились благодаря переводу российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" денежных средств своей турецкой дочерней компании "Аккую Нуклеар" для строительства АЭС на побережье Средиземного моря», — подчеркивает Bloomberg.
Агентство также напоминает, что Турция воздерживается от присоединения к санкциям Запада против РФ и хочет «углубить экономические связи с Россией, не провоцируя полномасштабного разрыва с традиционными союзниками по НАТО».
Путин и Эрдоган встретились в Сочи на минувшей неделе, переговоры лидеров двух стран продлились более четырех часов, напоминает телеканал «360». Президенты договорились о переходе на частичную оплату поставок российского газа в рублях, пишет «Свободная пресса». Также Москва и Анкара заявили о намерении наращивать взаимодействие в сферах торговли, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, строительства.
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