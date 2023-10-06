Business Insider: Ставка Путина на усталость Запада от Украины сыграла
Российский лидер Владимир Путин прав в том, что западные союзники Украины быстро устали от постоянной финансовой и военной поддержки Киева. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на экс-директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба.
По его словам, Украина не в состоянии справиться с мобилизацией, ее экономика в условиях войны приходит в упадок, а западный энтузиазм по поводу достойной поддержки Киева иссякает и в Европе, и в США.
Биба добавил, что финансовые затруднения Евросоюза и США могут привести к тому, что военная и финансовая помощь либо резко сократится, либо вовсе сойдет на нет.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США могут использовать для помощи Украине только $7 миллиардов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru