Business Insider: Ставка Путина на усталость Запада от Украины сыграла

По его словам, Украина не в состоянии справиться с мобилизацией, ее экономика в условиях войны приходит в упадок, а западный энтузиазм по поводу достойной поддержки Киева иссякает и в Европе, и в США.

Биба добавил, что финансовые затруднения Евросоюза и США могут привести к тому, что военная и финансовая помощь либо резко сократится, либо вовсе сойдет на нет.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США могут использовать для помощи Украине только $7 миллиардов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

