СМИ: Путин может посетить Казахстан 13-14 октября
Президент России Владимир Путин может посетить Казахстан 13-14 октября. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий к МИД РФ источник.
Издание указывает, что глава государства посетит Астану. Близкий к администрации президента источник подтвердил, что такая поездка возможна.
Предполагается, что вместе с Путиным в Казахстан отправится спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По данным источника, планируется встреча российского лидера с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Детали визита прорабатываются.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что провел беседу с Владимиром Путиным, пишет РИА ФАН. Лидеры двух стран обсудили строительство атомной электростанции на берегу Черного моря в Синопе, отмечает RT.
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