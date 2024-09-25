СМИ: Премьер-министра Грузии исключили из списка приглашенных к Байдену

Грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе в последний момент исключили из списка приглашенных иностранных лидеров на прием к президенту США Джо Байдену. Об этом сообщило издание Georgian Times.

Так, традиционная встреча глав государств и делегаций с президентом США проходит в Белом доме во время недели Генассамблеи ООН. Грузинская делегация во главе с Кобахидзе числились в списке приглашенных.

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Отмечается, что визит Кобахидзе был отменен по инициативе американской стороны из-за риторики грузинского правительства в последнее время. По словам представителей администрации Байдена, решение правящей партии «Грузинская мечта» о запрете оппозиционных партий стало одним из последних поводов исключения премьера Грузии из списка приглашенных.

Ранее Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга заявил, что партия «Единое национальное движение», которая была у власти в Грузии при экс-президенте Михаиле Саакашвили, начала войну в Южной Осетии в 2008 году по указанию извне. По его мнению, радикальная оппозиция в Грузии возмущена не вопросом начала войны, а темой взаимного прощения и примирения с осетинами, так как это противоречит их цели, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденГрузия

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