СМИ: Посла Германии вызвали в МИД России
Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа вызвали в министерство иностранных дел РФ на фоне обнародованной беседы офицеров из ФРГ об атаках на Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Вызван в МИД РФ сегодня», — указал собеседник агентства.
Источник не раскрыл других деталей.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что немецкие офицеры обсуждали поставки Киеву ракет Taurus для удара по Крымскому мосту. Позже в Минобороны ФРГ признали перехват разговора военных, напоминает телеканал «360». Министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что генеральная прокуратура страны возбудит уголовное дело после утечки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru