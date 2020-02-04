СМИ: Помпео признал, что Украина потеряла Крым
Госсекретарь США Марк Помпео в ходе его визита на Украину заявил, что Крым для Украины потерян. Об этом сообщает портал «Новое время» со ссылкой на источник.
По данным портала, крымско-татарская активистка в ходе закрытой встречи призвала Помпео оказать помощь в организации конференции по Крыму в Вашингтоне, на что тот заявил, что «Крым потерян».
Также Помпео отметил, что «Россия не из тех, у кого что-то можно забрать».
Крым стал частью России по результатам референдума, проведенного в 2014 году. Полуостров до сих пор является одной из главных причин раздора Украины с РФ. Частью российской территории Крым так и не признал ряд государств.
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